توجه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بشكره إلى المديرية العامة لمركب محمد بوضياف الأولمبي خصوصا التقنيين المسؤولين عن صيانة أرضية الملعب.

وكشفت الفاف في بيان أنه بالرغم من أن أرضية ميدان ملعب 5 جويلية عرفت ضغطا كبيرا في الآونة الأخيرة من خلال احتضان الملعب لمواجهات المنافسات القارية لممثلي الجزائر بالإضافة إلى المباريات الخاصة بالفئات الشبانية للمنتخب الوطني، إلا أن الأرضية بقت في المستوى. وحرص المصدر ذاته على ضرورة الاعتناء بها إلى غاية نهاية الموسم من أجل المحافظة عليها .