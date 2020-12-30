أكد عدنان العلي المدير العام لنادي الدحيل أن هناك جهودا مبذولة من إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق، حيث ستكون هناك تغييرات محدودة، مبيناً أن ياسين براهيمي لاعب الريان ويوسف بلايلي لاعب قطر خارج اهتمامات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال العلي في تصريحات لـ صحيفة "الشرق" الدحيل يسعى لإبرام صفقات مميزة في الفترة المقبلة خاصة أن تسجيل اللاعبين في كأس العالم للأندية يبدأ يوم 6 جانفي وهناك أسماء مطروحة على الجهاز الفني والإداري، متمنيا ضم الأفضل للفريق حسب رأي الجهاز الفني."