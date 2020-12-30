كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن الطلبة الممنوحين بالصين المتواجدين بأرض الوطن لا يمكنهم استلام منحة الدراسة وهم متواجدين بالجزائر. وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في حالة عدم إمكانية الدراسة عن بعد نظرا لخصوصية التخصص يمكن للطلبة طلب تعليق المنحة، على أن يتم استئنافها بعد تحسن الأوضاع.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص العودة إلى الصين، فقد أرجعت الوزارة الأمر بتحسن الوضعية الوبائية للبلاد وموافقة الجانب الصيني على دخول الأراضي الصينية .