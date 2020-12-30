أفاد بيان لخلية الإعلام والصحافة بأمن ولاية تبسة، أنه تم حجز أكثر من 10كلغ من المخدرات واسترجاع مركبة مسروقة كانت محل بحث دولي .

وتمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة البحث والتحري من تفكيك شبكة إجرامية ذات امتداد جهوي تنشط في مجال نقل وتصدير المخدرات عبر الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية حيث تم خلال ذلك توقيف شخصين وحجز مركبة وأكثر من 10 كلغ من المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة و بصدد الترويج والنقل عبر عدة ولايات شرقية للبلاد.

وفي عملية ثانية وحسب بيان الشرطة الذي تحوز "الخبر" نسخة منه فقد تمكنت خلية الربط بالأنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من استرجاع مركبة أجنبية مبحوث عنها دوليا محل سرقة من دولة أوروبية، حيث تعود وقائع القضية إلى سنة تقريبا بمركز بوشبكة الحدودي، أين تم توقيف مركبة أجنبية كانت بصدد الدخول إلى التراب الوطني وأثناء المراقبة الحدودية وتفحص الوثائق الإثباتية للمركبة على مستوى نظام التعريف والبحث للشرطة الجزائرية، تبين أنها مبحوث عنها دوليا ومسروقة من دولة أجنبية،

وعليه تم تحويلها إلى مقر أمن الولاية، لتباشر ذات الخلية تحقيقاتها التي توصلت إلى وجود تزوير في الملف القاعدي الأولي للمركبة وبناء عليه تم إدخالها للتراب الوطني عن طريق التهريب، كما أكدت ذات التحقيقات أن المركبة المذكورة محل سرقة من دولة أوروبية وإنها محل بحث دولي بناءا على نشرة بحث دولية منذ جانفي 2016، ليم استدعاء وسماع الأطراف التي لها علاقة بالقضية وحجز المركبة و تسليمها إلى قابض الجمارك بتبسة، وأسفرت إجراءات تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية عن صدور أوامر قضائية بإيداع المتهمين الحبس.