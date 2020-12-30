كشفت وسائل إعلام إيطالية عن الموعد المحدد لعودة نجم آسي ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر إلى أجواء الملاعب التي غاب عنها منذ قرابة 3 أسابيع بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.

وأوضح موقع " كالتشيو دانغولو " الإيطالي أن إصابة بن ناصر كانت الإشكال الأكبر للفريق " اللومباردي " وضيع أحسن لاعب في كان 2019 العديد من المباريات المهمة في الكأس أو البطولة.

وأضاف المصدر ذاته أن عودته إلى المنافسة ستكون في 18 من جانفي القادم ويتزامن ذلك مع مباراة ناديه ضد كالياري لحساب مواجهات الدرجة الأولى الإيطالية.