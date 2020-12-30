إصابات كورونا في العالم تتخطى 81.5 مليون حالة
أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء أن أكثر من 81.5 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و781891.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات:
الولايات المتحدة: 334933 وفاة و19262073 إصابة
الهند: 148153- 10224303
البرازيل: 191570- 7504833
روسيا: 55827- 3105037
فرنسا: 64078- 2574041
المملكة المتحدة: 71567- 2382865
تركيا: 20388- 2178580
إيطاليا: 73029- 2067487
إسبانيا: 50442- 1893502
ألمانيا: 32107- 1687185
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات:
العراق: 12800- 593541 ـ
المغرب: 7314- 435189
السعودية: 6204- 362488
الأردن: 3801- 291393
الإمارات: 662- 204369
لبنان: 1430- 175118