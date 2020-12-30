أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء أن أكثر من 81.5 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و781891.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات:

الولايات المتحدة: 334933 وفاة و19262073 إصابة

الهند: 148153- 10224303

البرازيل: 191570- 7504833

روسيا: 55827- 3105037

فرنسا: 64078- 2574041

المملكة المتحدة: 71567- 2382865

تركيا: 20388- 2178580

إيطاليا: 73029- 2067487

إسبانيا: 50442- 1893502

ألمانيا: 32107- 1687185

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات:

العراق: 12800- 593541 ـ

المغرب: 7314- 435189

السعودية: 6204- 362488

الأردن: 3801- 291393

الإمارات: 662- 204369

لبنان: 1430- 175118