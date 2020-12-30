تمكنت مفارز الجيش، من حجز 38 قنطارا و53،5 كيلوغرام من الكيف المعالج، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 ديسمبر، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الحصيلة العملياتية، أنه تم حجز 27 قنطارا من الكيف و.86 2 كيلوغرام، يومي 25 و26 ديسمبر، وتم حجز هذه الكمية، في الحدود مع المغرب بكل من تندوف وبشار ووهران وتلمسان.

كما حجزت مفرزة للجيش، خلال دورية بحاسي مسعود بورڨلة، كمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ10 قناطير و49.5 كيلوغرام .

بالإضافة إلى مركبة رباعية الدفع على متنها مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومخزني ذخيرة و161 طلقة ونظارة ميدان.

وأضاف البيان ذاته، أن مفارز مشتركة للجيش ومصالح الدرك وحراس الحدود أوقفت 36 تاجر مخدرات، من بينهم اثنين من جنسية مغربية.

وحجزت مفارز الجيش، بندقية صيد و101.14 كيلوغرام من الكيف المعالج و1 كيلوغرام من مادة الكوكايين و19892 قرص مهلوس، في عمليات متفرقة بكل من بشار وجيجل وباتنة وقسنطينة وميلة وأم البواقي.

بالإضافة إلى ولايات سوق أهراس وتبسة وورڨلة وعين الدفلى وغليزان وسيدي بلعباس.