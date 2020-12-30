ثنائي جزائري مرشح لجائزة أفضل لاعب مغاربي

رياضة
30 ديسمبر 2020 () - شاهر.ع
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 يتواجد الثنائي الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وسعيد بن رحمة ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب مغاربي لسنة 2020 والتي تمنحها صحيفة " فرانس فوتبول "سنويا.

وأثنت الصحيفة ذاتها عبر صفحتها الرسمية على نجم آسي ميلان إسماعيل بن ناصر و الوافد الجديد لفريق وست هام السعيد بن رحمة ، وأكدت أن اللاعبين حققا مشوار ا استثنائيا مع المنتخب الجزائري أو رفقة الأندية التي لعبوا لها.

ويتواجد ضمن القائمة كذلك المغربي حكيم زياش ومواطنه ياسين بونو بالإضافة إلى التونسي علي معلول لاعب الأهلي المصري.

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