تأجلت الجمعية العامة الانتخابية للنادي الهاوي لجمعية وهران، والتي كانت مقررة أمس الثلاثاء وذلك بسبب غياب مترشحين لرئاسة الفريق الناشط في القسم الثاني.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية قال المناجير العام هواري بن عمار :" الرئيس المنتهية عهدته مروان بغور لا يرغب هو الآخر في ترأس النادي متسائلا في الوقت ذاته عن عزوف المعارضين للإدارة السابقة التقدم لاستلام المقاليد."

وعبر عن أمله في أن يعدل الرئيس المنتهية عهدته عن قرار عدم الترشح لعهدة جديدة حتى يتفادى النادي الدخول في أزمة إدارية هو في غنى عنها."

كما أشار إلى أن الاتصالات ما تزال قائمة مع المدرب جمال بن شادلي للإشراف على العارضة الفنية لفريقه، بعدما منح الأخير موافقته المبدئية للقيام بهذه المهمة، في انتظار ترسيم الاتفاق بعد انتخاب رئيس للنادي.

وتسبب تعثر انتخاب رئيس جديد لتشكيلة ''المدينة الجديدة'' في تأخر انطلاق تحضيرات الفريق، تحسبا لبطولة موسم 2020-2021 المقرر انطلاقها يوم 12 فيفري.

ولكن نفس المسؤول طمأن بأن العودة إلى التدريبات ستكون السبت المقبل بإشراف المحضر البدني في انتظار تعيين مدرب رئيسي.