أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، سيكون يوم الجمعة القادم أول جانفي 2021 عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة.

وأوضح نفس المصدر أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

وتأتي هذه العطلة المدفوعة الأجر طبقا لأحكام القانون رقم 63-278المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية.