أصيب صبيحة اليوم رئيس بلدية سفيان "زروني زهير"، في وجهه بحروق فيما قال مصدر محلي أن الإصابة امتدت إلى عينيه بعد أن سكب عليه محتج من سكان البلدية كمية من البنزين ثم أشعل بعدها ولاعة .

وقد نقل رئيس البلدية على جناح السرعة إلى مستشفى نڨاوس جنوب غرب ولاية باتنة ليحول بعدها إلى المستشفى الجامعي بالولاية، في الوقت الذي لم تؤكد مصادر "الخبر" إن تم توقيف المحتج أم لا، وجاءت الحادثة مكملة لموجة الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة منذ أيام بدأت بغلق الطريق وانتهت اليوم بغلق مقر البلدية بسبب البناء الريفي حيث اتهم محتجون "المير" بالتوزيع غير العادل لهذا النمط السكني بعد انتهاجه لمنطق العروشية في عملية منح الاستفادة في هذا الجانب .

وأكد المصدر المحلي أن والي باتنة أمر بفتح تحقيق في الحادثة وفي وقائعها وإعداد تقرير مفصل حولها .