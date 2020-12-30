طالبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، الفرق المعنية بضرورة الإسراع في إكمال الملفات المتعلقة بتراخيص الإجازات المحترفة وتوقيع عقد الشركات المساهمة.

وحسبما جاء عبر الموقع الرسمي للرابطة المحترفة فإن آخر أجل لإرسال جميع المستندات إلى الجهة المعنية سيكون قبل 10 من جانفي 2021.

ووفق المصدر ذاته فإن لجنة الانضباط أكدت على أن العقد الثنائي بين الشركات المساهمة ومكتب الخبرة يعد أحد الوثائق الإلزامية.

وتم إنذار الأندية 15 المعنية أنه في حال عدم الامتثال لهذا القرار، ستشرع اللجنة في تطبيق المادة 107 من قانون العقوبات المتمثلة في غرامة مالية وخصم النقاط.

الأندية المعنية : مولودية الجزائر- شباب بلوزداد- وفاق سطيف- نصر حسين- جمعية عين مليلة- نادي بارادو- شباب قسنطينة- مولودية وهران- اتحاد الجزائر- أولمبي المدية- أهلي البرج- شبيبة سكيكدة- أولمبي الشلف- اتحاد بلعباس- سريع غليزان.