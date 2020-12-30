توفي 14 شخصا وأصيب 1130 آخرون بجروح في 1016 حادث مروري، سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 26 ديسمبر الجاري عبر مختلف مناطق الوطن، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أن "أثقل" حصيلة سجلت في ولايــة الجلفة بـ "وفاة 03 أشخاص و جرح 27 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 19 حادث مرور".

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ "322 عملية تحسيسية" لفائدة المواطنين، تم على إثرها تذكيرهم وحثهم " على ضرورة "احترام" قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ" 312 عملية تعقيم عامة" مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، وخصصت لهاتين العمليتين" 1536 عون حماية مدنية بمختلف الرتب" بالإضافة إلى "214 سيارة إسعاف و 161 شاحنة مضخة . "

كما قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة - يضيف نفس المصدرـ بـ "653 تدخلا سمح بإخـماد 397 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة "بالإضافة إلى "4908 تدخـل لتغطية 4340 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر " .