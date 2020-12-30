تمكنت مصالح الحماية المدنية بمستغانم من إنقاذ شاب مكث 27 ساعة داخل بئر مهجور نتيجة حادث سقوط، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء، من خلية الاتصال والعلاقات العامة لهذه الهيئة.

وأوضح بيان لذات الهيئة أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإنقاذ شاب يبلغ من العمر 20 سنة بعد سقوطه داخل بئر غير مستغل، خاص بالسقي الفلاحي بقرية النكاكعة، ببلدية منصورة جنوب مستغانم.

وتم إخراج الضحية الذي كان يعاني من إصابات في الرجل، أمس الثلاثاء، نتيجة هذا الحادث، بعد بقائه داخل هذا البئر المهجور أزيد من 27 ساعة.

وكان الشاب قد سقط يوم الإثنين في حدود الساعة الواحدة ظهرا في هذا البئر الذي يبلغ عمقه 23 مترا قبل أن تتلقى المديرية الولائية للحماية المدنية نداء استغاثة وتبدأ عمليات البحث والإنقاذ التي كللت بإنقاذه.

وقامت الوحدات المتدخلة التابعة لدائرة بوقيراط بإسعاف الشاب في عين المكان قبل نقله إلى الاستعجالات الطبية الجراحية لمستشفى "ماسرة" من أجل تلقي العلاج.