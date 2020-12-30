تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأفاد المصدر ذاته، أن "الرئيس الأسبق اليمين زروال عبّر للرئيس تبون عن سعادته لعودته إلى أرض الوطن سالما معافى".

وتمنى زروال للرئيس تبون التوفيق والسداد في مواصلة مشوار بناء الجزائر الجديدة.

ومن جهته شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس الأسبق على مشاعره النبيلة ومواقفه الحكيمة الخادمة للوطن.