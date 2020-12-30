جرت اليوم فعاليات قرعة بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة و التي ستستضيفها المغرب في 2021.

وتنظم البطولة بالتعاون بين اتحاد شمال إفريقيا، والاتحاد الجزائري لكرة القدم وتقام بطولة شمال إفريقيا بين 18 و24 جانفي المقبل، بمشاركة منتخبات كل من تونس، الجزائر، وليبيا وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية :

الجزائر ـ ليبيا / 18 جانفي 2021، تونس ـ ليبيا/ 21 جانفي 2021، الجزائر- تونس/ 24 جانفي 2021. وتقام مباريات البطولة على ملعب 5 جويلية، على أن يتأهل صاحب المرتبة الأولى فقط إلى النهائيات الإفريقية.