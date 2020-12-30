عثرت مصالح الإنقاذ المشتركة، عصر اليوم، على جثة الشخص التائه الثالث، والذي اختفى منذ الجمعة الماضية، بحدود منطقة بحيرة الضاية في البليدة غربا، وسط نباتات شوكية معروفة محليا بتسمية "العلايق".

وحسب مصادر لـ"الخبر"، فإن الضحية تم العثور عليه بعد 6 أيام من البحث المتواصل وسط دروب جبلية وعرة ومنحدرات زلجة وخطيرة، وظروف مناخية متقلبة، ظهر عليه أنه كان يختبئ داخل تلك النباتات الشوكية، جيث ستخضع جثة الضحية "ب. موسى" 44 سنة، بعد نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث، وفحصها من قبل الطبيب الشرعي، إلى عملية تشريح، لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.

جدير بالذكر، أن عملية إنقاذ واسعة، جندت فيها طواقم متخصصة وفرق تسلق مدربة، مدعومة بكلاب بحث مدربة أيضا، من ولايات البليدة والمدية وتيبازة، وطائرة مروحية، للبحث عن الضحية، بعد أن تم نجدة مرافقين له، تاهوا وسط الضباب والطقس المتقلب الجمعة الماضية، حينما كانوا يمارسون هوايتهم في رياضة المشي.