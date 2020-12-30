عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، بعد يوم من عودته إلى أرض الوطن إثر قضائه فترة علاجية بألمانيا دامت شهرين.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "عقد، اليوم، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق السعيد شنقريحة".

وأضف البيان أن الفريق شنقريحة جدّد لرئيس الجمهورية ارتياحه بعودته إلى أرض الوطن، وقدم له تقريرا عن الوضع الداخلي والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار وعلى مستوى الحدود.