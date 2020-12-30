سجلت الجزائر 323 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء.

وانخفض عدد الإصابات اليومية مقارنة مع اليوم السابق (357 حالة) كما أنه بقي ما دون الـ400 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ وصول الجائحة إلى الجزائر نهاية شهر فيفري الماضي إلى 99311 حالة.

كما أعلنت اللجنة العلمية المختصة تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2751 حالة.

وأشارت نفس اللجنة أن 305 مريضا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 66855 حالة، فيما يتواجد 43 مريضا في العناية المركزة.