عادت، اليوم، الطفلة بن عمارة أصالة إلى أرض الوطن رفقة والديها على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، وسط فرحة عارمة لأفراد عائلتها، بعد أن كللت سفريتها منذ شهرين الى اسطنبول أين خضعت أصالة التي ظلت تعاني من تشوه خلقي على مستوى الظهر وإصابتها بالسكوليوز، إلى عمليتين جراحيتين بمستشفى (اجيبادام) بالعاصمة التركية، تحت اشراف ومتابعة الطاقم الطبي التركي.

وفي اتصال مع والدها فضيل، أكد لـ"الخبر" أن فترة التأهيل الحركي التي خضعت لها أصالة مكنتها من تحريك أطرافها، ونصحها الأطباء باستكمال حصص التأهيل الحركي بمسقط رأسها المدية.

ومن المنتظر أن تعود أصالة في شهر مارس المقبل، الى نفس المستشفى التركي من أجل المراقبة الطبية لحالتها، حسب والدها فضيل الذي لم تسعه الفرحة وهو يعود سالما غانما مع ابنته، شاكرا جريدة "الخبر" وكل الذين تضامنوا مع ابنته أصالة ووفروا لها المبلغ المالي الذي سمح لها السفر خارج الوطن للعلاج.