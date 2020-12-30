أصدرت اليوم الأربعاء محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة حكما بالإعدام في حق شرطي قام بقتل زوجته وثلاثة أفراد من أسرتها بحي لاروكاد في يوليو المنصرم بعد أن وجهت له تهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، حسب ما علم من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر بأن المحاكمة جرت في ظروف أمنية خاصة اتسمت بتطويق رجال الأمن لمجلس قضاء المسيلة تحسبا لأي طارئ.

وتعود وقائع جريمة القتل إلى تاريخ 24 جويلية المنصرم، لما تنقل عون شرطة يعمل بأمن ولاية عنابة إلى مدينة المسيلة حيث يتواجد مقر سكن عائلة زوجته والتي كانت قد تنقلت إليه بعد خلاف زوجي، ثم أقدم على استخدام سلاحه الوظيفي مصيبا في عين المكان زوجته وأخيها بالإضافة إلى والديها إصابات مميتة، حسب ما تم التذكير به.

وسلم الشرطي بعد ذلك نفسه لمصالح الأمن التي أودعته رهن الحبس المؤقت وباشرت التحقيقات معه ليعرض على مجلس القضاء ضمن الدورة الجنائية بذات المجلس.

وحسب ذات المصدر فقد التمس ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة تسليط عقوبة الإعدام على المتهم بارتكاب هذه الجريمة.