تمكنت فرقة من مصالح أمن ولاي تندوف توقيف " م . خ " و " ف . ع " تنحدران من إحدى ولايات الغرب الجزائري والجنوب الغربي ، وتقيمان بولاية تندوف حيث تم العثور في مسكنيهما على كمية من المواد الصيدلانية نوع بريقابالين "pregabalin capsules ip 300mg " ذات اللون الأحمر والأبيض قدرت بـ 477 قرص على شكل 32 مشط.

ومن خلال مجريات التحقيق تبين أن المواد المحجوزة هي ملك للمدعو" ن . م " البالغ من العمر 29 سنة، ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري ويقيم بولاية تندوف.

وتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية لدى محكمة تندوف عن قضية الحيــازة وعرض مواد صيدلانية على الغير بدون رخصة عن طريق التهريب.