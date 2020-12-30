أفشلت مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عملية إدخال كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة إلى البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة وإفشال محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني اليوم 30 ديسمبر 2020، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، أربعة تجار مخدرات في محاولة تمرير كمية هائلة من الأقراص المهلوسة إلى شمال البلاد".

وأضاف نفس البيان أن كمية المحجوزات تقدر بـ000 550 قرص، بقيمة مالية تصل إلى 55 مليار سنتيم.