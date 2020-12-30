تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يتم بموجبها تمكين التلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية من دفع حقوق التسجيل عبر الإنترنت.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية تحت إشراف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، ووزير التربية الوطنية، محمد واجعوط.

وبموجب هذه الخدمة الجديدة، يمكن لحاملي بطاقة "الذهبية" دفع رسوم التسجيل الخاصة بالامتحانات الوطنية عبر المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض وذلك في الفترة الممتدة ما بين 3 و28 جانفي 2021.

وفي هذا الإطار، صرح وزير التربية الوطنية أن هذه الخدمة العمومية "تسمح بدفع رسوم التسجيل دون عناء التنقل وتفادي الاكتظاظ بمكاتب البريد، لاسيما في ظل الظروف الصحية الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".

وأوضح أن هذه العملية تندرج في إطار "استغلال النظام المعلوماتي لقطاع التربية وتوسيع استعماله، خصوصا في مجال التمدرس والامتحانات المدرسية الوطنية، بالإضافة إلى تحسين الخدمة العمومية".

من جانبه، اعتبر بومزار أن هذه الاتفاقية تعد "لبنة إضافية في صرح التعاون المتواصل والتنسيق الحكومي الرامي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، لاسيما بواسطة تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال".