نجح أفراد الشرطة للأمن الحضري السابع بأمن ولاية بشـار، في وضع حد لنشاط مشتبه به اقترف عديد الأفعال الإجرامية تتعلق بسرقات بالخطف للحقائب اليدوية والهواتف النقالة بإستعمال وسيلة نقل والتهديد بواسطة سلاح أبيض.



حسب ما أشارت إليه خلية الإتصال والعلاقات العامة لأنني ولاية فإن وقائع القضية تعود لتسجيل فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري 07، قضيتي سرقة بالخطف تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض (سكين)، ضد شخصين مجهولين كانا على متن دراجة نارية، أين بينت التحريات أن أوصاف المشتبه بهما تتطابق بين القضيتين، عليه، تمَّ إعداد خطة أمنية محكمة بتكثيف الدوريات عبر مختلف الشوارع والأحياء وترصد تحركات الأشخاص المشتبه بهم باختصاص الأمن الحضري، والتي مكنت من توقيف المشتبه به (18 سنة).



هذا الأخير، وبالتنسيق مع نيابة الجهورية لدى محكمة بشار، تم تفتيش مسكنه العائلي أين مكنت العملية من استرجاع 03 هواتف نقالة محل سرقة، الدراجة النارية المستعملة في اقتراف الأفعال الإجرامية، مع حجز عرضيا سيف، تم بموجبه إنجاز ملف إجراء قضائي منفصل بشأن قضية حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي (سيف).

وأشار ذات البيان فإن التحريات المعمقة مع المشتبه به الموقوف، بينت أنه يعتبر شريكا في الأفعال الإجرامية المقترفة من طرف مشتبه به آخر تم توقيفه سابقا من طرف الأمن الحضري الأول، عن عديد القضايا الإجرامية المتعلقة جلها بالسرقات تحت طائلة التهديد بإستعمال سلاح أبيض، وباستعمال دراجة نارية، وبالتنسيق مع أمن الحواضر في قضايا الحال، تبين أنه مقترف أيضا لأفعال إجرامية عديدة، 03 قضايا سرقات بالخطف على مستوى الأمن الحضري 01 و07 قضايا سرقات بالخطف على مستوى الأمن الحضري 05، وهو الأمر الذي أكده الضحايا بتعرفهم على ملامحه.



و أضاف البيان أن مواصلة للتحري بشأن القضية، تم توقيف مشتبه به آخر، وبعد استكمال إجراءات التحري في قضايا الحال، تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، وبعد استيفاء إجراء المثول الفوري، صدر في حق المشتبه به الرئيسي أمر إيداع في حين استفاد المشتبه به الثاني من استدعاء مباشر لجلسة المحاكمة، لتبقى مصالح أمن ولاية بشـار بمختلف فرقها ووحداتها العملياتية، مجندة في الميدان للسهر التام على أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات ومجابهة مختلف المظاهر السلبية في المجتمع.