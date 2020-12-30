أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الأربعاء، عودة لاعبه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني إلى التدريبات بعد غياب طويل بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان النادي الألماني قد أعلن إصابة ابن مدينة قسنطينة بـ"كوفيد-19" في 21 نوفمبر الماضي، حيث ضيع بطل إفريقيا مع "الخضر" عدة لقاءات مهمة لناديه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

للتذكير، سيواجه بن سبعيني رفقة مونشنغلادباخ زميله في المنتخب الوطني رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الانجليزي خلال الدور الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا شهر فيفري المقبل.