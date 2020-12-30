أفضى، اجتماع مجلس إدارة شركة سريع غليزان الصاعد الجديد إلى البطولة المحترفة الأولى، والذي جرى اليوم، إلى تعيين عبد الصادوق سيدأحمد، مسير مؤقتا لسريع غليزان، خلفا للرئيس السابق، محمد حمري المدان من طرف محكمة وادي ارهيو. وقالت مصادر مقربة من بيت سريع غليزان الذي يمرّ بفترة صعبة والتي انعكسن سلبا على نتائجه مؤخرا أين مني بهزيمتين أمام المولودية العاصمية بوقع هدف دون ردّ بملعب زوقاري الطاهر يغليزان، وفي خرجته الأخيرة إلى وهران أمام المولودية المحلية بوقع هدف دون ردّ.



بأن تعيين المسير المؤقت والذي هو عضو بمجلس الإدارة، جاء بعد اجتماع جرى اليوم والذي خضره أعضاء مجلس الإدارة والذين اتفقوا على تعيينه. وإلى ذلك، ستعقد الجمعية العامة الانتخابية للنادي الهاوي سريع غليزان الأربعاء القادم لانتخاب رئيس جديد للنادي.





