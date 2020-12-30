أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد اليوم الأربعاء بتيارت أنه تم إنجاز أزيد من 40 بالمائة من المشاريع التنموية الموجهة لمناطق الظل عبر الوطن.



وأوضح السيد مراد خلال اليوم الثاني والأخير من زيارته التفقدية الى الولاية أن ما تم إنجازه من المشاريع التنموية الموجهة لفائدة مناطق الظل تجاوز 40 بالمئة وستشهد الفترة القادمة تحقيق نسبة أكبر من المشاريع لإحداث التغيير عبر هذه المناطق وجعل الريف فضاء للإنتاج.



وأبرز أن مشروع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي صب من خلاله الاهتمام بمناطق الظل وتحسين ظروف معيشة سكانها المقدر عددهم ب 5ر8 مليون نسمة غير نظرة المواطن إلى الريف وستدفع المشاريع التي تم ويتم إنجازها الى تهيئة الظروف للاستثمار في الإمكانيات المتاحة خاصة بالنسبة للشباب.



وأضاف السيد مراد أن ما تم تحقيقه بولاية تيارت يعد معتبرا وهاما رغم أنه لا تزال هناك احتياجات للسكان وأن هذه الإنجازات سترفع الغبن على المواطن بالمناطق المعزولة خاصة ما يتعلق منها بفتح المسالك والتزويد بالكهرباء الريفية والغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب.



وقد وقف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل خلال زيارته التفقدية إلى ولاية تيارت على العديد من المشاريع التنموية الموجهة لمناطق الظل عبر عدة بلديات والتي تتعلق بقطاعات الطاقة والصحة والأشغال العمومية والموارد المائية والتربية و التهيئة العمرانية .