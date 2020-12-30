أقرت ولاية آسام الهندية التي يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي، قانونا يلغي جميع المدارس الإسلامية، قائلة إنها "توفر تعليما دون المستوى".



وقال هيمانتا بيسوا سارما، وزير التعليم في الولاية للمجلس المحلي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 700 مدرسة ستغلق أبوابها بحلول أبريل.



وأضاف :"نحتاج مزيدا من الأطباء وضباط الشرطة والموظفين والمعلمين من الأقلية المسلمة في المجتمع بدلا من أئمة المساجد"، لافتا إلى أن الحكومة ستحولها إلى مدارس عادية.



وانتقد واجد علي تشودري النائب عن حزب المؤتمر المعارض الخطوة قائلا إن "الهدف هو محو (هوية) المسلمين".



كما انتقد سياسيون معارضون الخطوة وقالوا إنها تعكس توجه الحكومة المناهض للمسلمين في البلد الذي يغلب على سكانه الهندوس.