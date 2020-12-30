انتقد رئيس لجنة الإسكان و التجهيز و التعمير و الري براهيمي لخضر التأخر الحاصل في التكفل بالمنكة بين ،بعد خمسة أشهر كاملة مرت على نكبة سكان الخربة ، على إثر الإنزلاق الأرضي الناجم عن زلزال 7 أوت الماضي.



رئيس اللجنةاعتبر خلال تصريح أدلى به لوسائل الإعلام في ختام زيارته لحي الخربة، اعتبر الوضع خطير ،في ظل وجود السكان بمساكنهم في منطقة انزلاقات، و من دون ماء و لا غاز.

و قال النائب براهيمي أن الدراسات التي ينتظرها الجميع للفصل في مصير السكنات بالخربة تأخرت كثيرا ،و طالب السلطات المحلية التدخل عاجلا من أجل إنهاء الدراسات التقنية ،لأن الوضع خطير و لا يمكن أن يبقى الساكنة يعيشون مهددين بخطر الانزلاق في أي لحظة.



كما ثمن أيضا بالمقابل جهود السلطات في تحديد قائمة المتضررين و إسكان 181 منكوبا بفرضوة.



المنكوبون بالخربة نقلوا انشغالاتهم للجنة البرلمانية ، و بكل التفاصيل و طالبوا بإعادة تصنيف السكنات ،طاعنين في التصنيفات السابقة التي اعتبروها متسرعة.



اللجنة اكتشفت حجم الدمار الذي حل بمنطقة الخربة و حي برزاق و حي قندهار ، و أكد بعض أعضاؤها أن الانزلاقات فاقت تصوراتهم ، و أن الخسائر كبيرة و حتى تهديم السكنات في حال صدور قرار بأن المنطقة غير قابلة للتعمير ،سيكلف أموالا طائلة .