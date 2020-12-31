أشار بنك الجزائر والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس الأربعاء، في بيانين منفصلين أن المؤسسة المسماة "بي أل بي ليزينغ فينانسمنت PLP Leasing Financement" والتي تدعي صفة مؤسسة تمنح القروض الايجارية بالجزائر ليس لها أي صفة أو تصريح لممارسة نشاطات المؤسسات المالية، داعين المواطنين إلى توخي الحذر.

وجاء في بيان بنك الجزائر "هناك هيئة تسمى "PLP Leasing Financement" و التي تدعي صفة مؤسسة تمنح القروض الايجارية بالجزائر ليس لها أي صفة أو تصريح لممارسة نشاطات المؤسسات المالية طبقا للتشريع المعمول به".

وأضاف بنك الجزائر أن هذه الهيئة الواقع مقرها بوهران و تمتلك فرعا في العاشور (الجزائر العاصمة) تروج عن طريق موقع إلكتروني https://plpleasing.com/ لخدمات مالية لفائدة المؤسسات و التجار و الخواص.

ودعا بنك الجزائر المواطنين إلى التحلي "بالحذر لحماية أنفسهم من هذه الممارسات" و أن لا يتعاملوا إلا مع المؤسسات المصرفية المعتمدة من طرف مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر ومراجعة قائمة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة والتي يمكن تصفحها على موقع البنك الجزائري https://bank-ofalgéria.dz والمنشورة سنويا في الجريدة الرسمية، مذكرا أن آخر نسخة موجودة في الجريدة رقم 15 بتاريخ 21/03/2020.

من جهتها أنهت الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية إلى علم المواطنين أن "هذه الهيئة غير تابعة لها ولا تظهر في قائمة البنوك و المؤسسات المصرفية المعتمدة من طرف بنك الجزائر". وفي هذا السياق طلبت الجمعية من منخرطيها وزبائنها "اتخاذ الإجراءات اللازمة بغية عدم التعامل مع هذه الهيئة أو غيرها ممن ليس لهم اعتماد".