توج العراقي محمود يونس بجائزة أفضل لاعب خلال الألفية الثالثة متفوقا على الدولي الجزائري رياض محرز ومحمد صلاح والسوري عمر السومة.

وكشف برنامج " صدى الملاعب" عن نتيجة الاستفتاء الذي نظمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التصويت على أحسن لاعب عربي.

وجاءت المنافسة شرسة بين نجم " المان سيتي " رياض محرز الذي حصل على 228 ألف صوت ومحمود يونس الذي جاء في الصدارة بـ 241 صوت .

وحل في المرتبة الثالثة اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعدما حصل على 87 ألف صوت ، في حين جاء في المرتبة الرابعة لاعب المنتخب السوري عمر السومة بـ 29 ألف صوت.