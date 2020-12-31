أعلن مسؤول لبناني، أن سوناطراك ضمنت استمرار في مدّ لبنان بالفيول، إلى حين إعداد مناقصة جديدة، بعد قرار التوقف عن تزويد لبنان بالفيول مع انتهاء العقد اليوم الخميس، بعد ملاحقة الشركة قضائيا في بيروت في ملف "الفيول المغشوش".

وقد اشترطت الجزائر وقف ملاحقة سوناطراك قضائياً، ودفع المستحقات اللبنانية المتأخرة.

وكشفت المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم" اللبنانية، عن بوادر إيجابية بأن توافق الجزائر على الاستمرار في تزويد لبنان بالشحنات اللازمة، وذلك إلى حين أن يتوصل لبنان إلى إعداد دفتر الشروط وإجراء المناقصات.

وأشار الإعلام المحلي، إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من القضاء تأجيل بتّ الدعاوى ضد سوناطراك إلى حين الانتهاء من المفاوضات مع الجزائر.