أصدرت محكمة الجنح بمجلس قضاء تيبازة قراراتها في حق المتهمين المتابعين في القضية المعروفة بالسيدة "مايا: مع عدد من المسؤولين على رأسهم الوزيران السابقان محمد الغازي وعبد الغني زعلان والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وجاءت الأحكام كالتالي:

ـ نشيناش زوليخة شفيقة (السيدة مايا) : 12 سنة سجنا نافذا و6 مليون دينار غرامة مالية مع الأمر بمصادرة ممتلكاتها العقارية والمنقولة، وحجز جوازات السفر لكل من نشيناش زوليخة، بلعاشي فراح وبلعاشي إيمان.

- الغازي شفيع ( نجل محمد الغازي) تخفيض الحكم من 3 سنوات إلى 18 شهرا حبسا نافدة و 50 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة.

ـ بن سمينة بلقاسم تأييد الحكم الصادر عن محكمة الشراڨة الابتدائية بـ 3 سنوات حبسا نافذة و1 مليون دينار غرامة مالية .

ـ قوجيل كريم تخفيض العقوبة من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذة.

ـ الحكم على بن عاشي فراح وبن عاشي ايمان( ابنتي نشيناش زليخة) بـ 5 سنوات سجنا نافذا و 3 مليون دينار غرامة مالية لكل منهما مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة.

ـ بوطالب مصطفى ( موظف بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي) 7 سنوات سجنا نافذا و 1 مليون دينار غرامة مالية.

ـ بن عائشة ميلود صدر في حقها 10 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية.

ـ هامل عبد الغني والغازي محمد تأييد الحكم الصادر عن محكمة الشراڨة بـ 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية لكل منهما.

ـ زعلان عبد الغني تم تخفيض الحكم من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية.

- شريفي محمد ( في حالة فرار) 10 سنوات سجنا نافذا و1 مليون دينار غرامة مالية. وحرمان عبد الغني هامل، الغازي محمد وزعلان عبد الغني من ممارسة جميع الوظائف والمناصب العمومية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ النطق بالقرار.

وفي الدعوى المدنية إلى زوليخة شفيقة وبلعاشي فراح وبلعاشي إيمان بدفع بالتضامن بينهن للخزينة العمومية 60 مليار سنتيم.

كما نطق المجلس بقرار إلزام شريفي محمد ويحياوي عمار بدفع مليار سنتيم ، والغازي محمد بدفع 700 مليون سنتيم، الهامل 300 مليون سنتيم، بن عائشة ميلود 200 مليون سنتيم وزعلان عبد الغني 100 مليون سنتيم مع تحديد الإكراه البدني بحده الأقصى.