أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه ابتداء من يوم غد الفاتح جانفي 2021، سيتم الشروع في تعويض الأعمال الطبية الموجهة للكشف عن فيروس كورونا من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وأوضح بيان للوزارة، أنه "طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة المنعقد في 23 ديسمبر الجاري، تعلم الوزارة المواطنين المؤمن لهم اجتماعيا، أنه سيتم ابتداء من أول يناير 2021، تعويض الأعمال الطبية الموجهة للكشف عن فيروس كورونا، من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء".

وأشار المصدر إلى أن هذه التعويضات تخص "الفحص بالسكانير الصدري، كوفيد-19 بتعويض مالي محدد بـ 5000 دج، والاختبار البيولوجي بواسطة PCR-RT كوفيد-19 بتعويض مالي محدد بـ3500 دج وكذا الاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية كوفيد-19 بتعويض مالي محدد بـ1500 دج".

ونبهت الوزارة إلى أنه للاستفادة من هذه التعويضات المالية يتعين على المعنيين تقديم الوثائق اللازمة لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتسب إليها والمتمثلة في "الوصفة الطبية" وحسب الفحص المنجز، "التقرير الطبي لفحص الأشعة المقطعية للكشف عن كوفيد-19" و"نتائج التحاليل الطبية للاختبار البيولوجي بواسطة PCR-RT كوفيد-19" إلى جانب "التحاليل الطبية للاختبار البيولوجي السريع للمضادات الجينية، كوفيد-19" .