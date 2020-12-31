تتواصل يوما الجمعة والسبت تسوية رزنامة مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستدخلها الفرق بأهداف متباينة، حيث لا تزال بعض الأندية تبحث عن أول فوز لها في البطولة فيما يعتزم المتصدرون أن يأتوا على الأخضر واليابس هذا الموسم.

وينزل المتصدر وفاق سطيف ضيفا ثقيلا على فريق نصر حسين داي المجبر على الاستفاقة والإبقاء على النقاط الثلاث بملعبه، أمام ناد لم يهزم طيلة سنة كاملة في المنافسات القارية والمحلية. الجار شباب بلوزداد الذي ينشط بهدوء خلال الجولات الأولى من المحترف الأول ورابطة أبطال إفريقيا، يسعى هو الآخر لإضافة فوز آخر لرصيده يقربه من كوكبة المقدمة عند استقباله لشببية سكيكدة في أول تنقل له إلى العاصمة هذا الموسم، وهو العائد بنقطة تعادل ثمينة من ميدان وداد تلمسان في اللقاء الماضي.

مولودية الجزائر الذي أنذر منافسيه من خلال النتائج المحققة لحد الآن يستقبل على ملعب 5 جويلية ضيفه شباب قسنطينة المتواجد في المركز 11 برصيد 6 نقاط ، ويأمل " السنافر" تأكيد فوزهم الأخير على اتحاد الجزائر بملعب بن عبد المالك.

وعلى ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو يعتزم الكناري العائد تدريجيا إلى مستواه بالتوقيع على أول فوز له داخل الديار عند استقباله لضيف عنيد اسمه جمعية عين مليلة صاحب مركز الوصافة بـ 11 نقطة.