توفي صباح اليوم الخميس، شخص وأصيب اثنان آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر اصطدام عنيف بين شاحنتين، بدوار أولاد بوعلي ببلدية بن داود في غليزان.

وقد تدخلت صباح اليوم الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان على الساعة السابعة صباحا، لأجل حادث مرور نجم عن اصطدام عنيف بين شاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 07 دوار أولاد بوعلي بلدية بن داود أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 36 سنة وإصابة شخصين 32 و44 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم إسعافهما وإجلاؤهما من طرف النجدة المتدخلة إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية.

فيما فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص الإقليمي تحقيقا في الحادث وتحديد أسباب وقوعه.