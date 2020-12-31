كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن اختبارات الكشف عن وباء "السارس" يمكن استخدامها من قبل الأندية المحترفة والهاوية.

وأكد الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي أنه يمكن للفرق المعنية باستخدام هذا البديل في حالة عدم إمكانية الحصول على نتائج " البي سي آر" في غضون 48 ساعة أو عدم توفره.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتطبيق الصارم للتوجيهات المنصوص عليها في التعليمة رقم 22 بتاريخ 27 من ديسمبر 2020 بشأن مؤشرات الاختبارات لتشخيص كوفيد 19.