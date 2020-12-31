توفيت فتاة تبلغ من العمر 20 سنة بعد أن دهستها سيارة اليوم الخميس قرب المحطة البرية الخروبة ببلدية حسين داي بالجزائر العاصمة، حسبما علم لدى خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية للولاية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المديرية الملازم الأول خالد بن خلف الله لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحادث وقع اليوم الخميس في حدود الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة بالقرب من المحطة البرية الخروبة ببلدية حسين داي (الجزائر العاصمة) حيث دهست سيارة الفتاة وهي طالبة جامعية لفظت أنفاسها الأخيرة في مكان الحادث متأثرة بجروح بليغة.

و قد تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية، استنادا لمصالح الحماية المدنية. من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في ملابسات وأسباب هذا الحادث.