دخلت بيكي هامون مساعدة مدرب سان أنطونيو سبيرز التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة تقود فريقا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للرجال، بعد أن حلت محل المدرب جريج بوبوفيتش عقب طرده خلال مباراة الفريق ضد لوس أنجلوس ليكرز.

وقالت: "بالتأكيد هذه خطوة كبيرة ولحظة محورية وأنا جزء من هذه المنظومة منذ 2007 وقضيت 13 عاما في مؤسسة سبيرز وهذا وقت طويل، كما استثمر الفريق وقتا طويلا في تأسيسي وتطويري".

وأصبحت هامون مساعدة للمدرب، في سبيرز منذ أوت 2014 وخاضت مسيرة في اللعب لمدة 16 عاما ومثلت فريقي نيويورك ليبرتي وسان أنطونيو ستارز.