أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الغربية والوسطى.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن تساقط الثلوج سيكون على ولايات: البليدة، المدية، عين الدفلى، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، بجاية، سطيف، باتنة، تيارت، وتسيمسيلت.

بالإضافة إلى تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، والجلفة.

وأضاف المصدر ذاته، أن تساقط الثلوج سيكون على المرتفعات التي يصل علوها 700 متر، وتبدأ صلاحية النشرية من الثالثة بعد زوال غد الجمعة لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد بكميات تتعدى 20سم.