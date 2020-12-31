جددت إدارة فريق مولودية سعيدة الثقة في المدرب كريم بوحيلة، الملتحق بالفريق منذ منتصف الموسم الفارط، لمواصلة الإشراف على العارضة الفنية لفريقها الأول الناشط في الرابطة المحترفة الثانية.

وصرح رئيس مجلس الإدارة للإذاعة الجزائرية أن بوحيلة منتظر في بداية الأسبوع المقبل للإشراف على تربص فريقه الذي سيقام بمدينة سعيدة، تحسبا لانطلاق البطولة في 12 فيفري المقبل. وشرعت المولودية في استعداداتها منذ قرابة أسبوعين.

وأكد المتحدث ذاته بـأن اتصالات قائمة مع المعنيين لإقناعهم باستئناف العمل في انتظار إيجاد حل لمستحقاتهم المالية، مشيرا إلى أن ناديه يمر بأزمة مالية خانقة تهدد مستقبله.

وأضاف خالد رملي بأن كل آماله معلقة على السلطات المحلية لمساعدة النادي لتجاوز أزمته، خاصة وأنه مطالب أيضا بتسديد 35 مليون دج كديون تجاه لاعبين سابقين اشتكوا المولودية لدى لجنة المنازعات من أجل الحصول على 10 إجازات تخص المستقدمين خلال الصائفة الماضية.

ومن المنتظر أن يكون لقاء بين رئيس النادي ووالي الولاية خلال الأسبوع المقبل للتطرق إلى الوضعية الصعبة التي يمر بها النادي والحلول التي يمكن التوصل إليها لتجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق.