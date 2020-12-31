أوقفت مصالح الأمن، شبكة تمتهن النصب والاحتيال أوقعت في شباكها بطلة أولمبية، لم يكشف نفس المصدر عن هويتها ولا عن الولاية التي جرت فيها الأحداث.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية "تمكنت المصالح الأمنية المختصة مؤخرا من توقيف شبكة تمتهن النصب والاحتيال كان أخر ضحاياها بطلة أولمبية".

ليضيف نفس المصدر "ويأتي على رأس هذه المدعو ب.ف، الناشط تحت اسم "ياسين" والمدعوة و.ن، حيث تم "تقديم عناصر هذه الشبكة، التي كان آخر ضحاياها بطلة أولمبية، إلى العدالة أمس الأربعاء."