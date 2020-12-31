سجلت الخطوط الجوية الجزائرية ازيد من 1.500 رحلة داخلية منذ 6 ديسمبر الجاري إلى هذا اليوم، حيث نقلت 65.468 مسافر نحو مختلف الوجهات، حسبما أفادت اليوم الخميس مؤسسة النقل الجوي.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال المكلف بالإعلام للخطوط الجوية الجزائرية،أمين أندلسي، أن "قسم الرحلات الداخلية قد برمج، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 31 ديسمبر الجاري 1.578 رحلة داخلية نحو مختلف الوجهات بمعدل 440 رحلة في الأسبوع"، مشيرا إلى "ارتفاع عدد الرحلات مع مرور الأسابيع حسب الطلب".

وأوضح المسؤول أن كل الوجهات كانت تلاقي إقبالا كبيرا، كاشفا عن تسجيل طلب كبير خلال الأسبوع الأخير لشهر ديسمبر بخصوص كل الرحلات نحو جنوب البلاد على غرار تمنراست و أدرار وورڨلة وبسكرة.

ودفعت هذه الرغبة المتزايدة للسفر نحو الجنوب الجزائري الشركة الوطنية إلى رفع إمكانياتها فيما يخص عدد المقاعد والطائرات المخصصة لهذه المنطقة التي تلقى إقبالا كبيرا خلال الفترة الشتوية وحفلات رأس السنة، يضيف المسؤول.