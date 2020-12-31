كشفت اليوم الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة عن رزنامة مباريات بطولة القسم الثاني لكرة القدم تحسبا للموسم الكروي 2020 ـ 2021 والتي ستنطلق يوم 12 فيفري من العام المقبل. وسيلعب نظام المسابقة هذا الموسم، بصيغة مكونة من ثلاثة أفواج مشكلة من 12 فريقا.

وأكد رئيس الهيئة الكروية علي مالك أن هذا الموسم سيكون قصيرا واستثنائيا، خصوصا وأنه كان من الصعب الإعلان عن انطلاق الموسم الكروي الجديد بالصيغة الكلاسيكية، نظرا لبقاء الأندية غائبة من المنافسة.