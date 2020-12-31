سيتوقف "واتس آب" عن العمل على الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من iOS 9 وAndroid 4.0.3 بداية من الغد 1 جانفي 2021، وسيصبح تطبيق الدردشة غير متوافق مع الهواتف القديمة، وهذا يعنى أن المستخدمين سيكونون بحاجة إلى التحديث إلى نظام تشغيل أحدث لمتابعة استخدام "واتس آب."

وتعد هذه الخطوة جزءًا من نهج الشركة الخاص بالتخلص من الأجهزة القديمة التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة ولا تتوافق مع آخر تحديثات الأمان لتطبيق الدردشة، ففي العام الماضي، أصبح واتس آب غير متوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 8 أو أقدم وهواتف أندرويد بإصدار 2.3.7 أو أقدم.

إليك قائمة بالهواتف الذكية التي لن تدعم واتس آب بحلول نهاية هذا العام.

ـ أجهزة iPhone التي ستفقد إمكانية الوصول إلى واتس آب في عام 2021: لن يكون بإمكان هواتف آيفون الأقدم من iPhone 4 تشغيل تطبيق واتس آب اعتبارًا من العام المقبل، فسيحتاج المستخدمون إلى iOS 9 أو إصدار أحدث على الأقل لمتابعة استخدام تطبيق الدردشة، وإذا كنت تتساءل عن هذه الأجهزة فالقائمة تشمل iPhone 4S، و iPhone 5 و iPhone 5S و iPhone 5C و iPhone 6 و iPhone 6S و iPhone 7 séries و iPhone 8 séries و iPhone X و iPhone XS séries و iPhone XR و iPhone SE 2020 وسلسلة iPhone 11 وأحدث تشكيلة iPhone 12 .

هواتف Android التي لن يمكنها استخدام واتس آب:

ـ الهواتف التي لا تعمل بنظام Android 4.0.3 ستفقد الوصول إلى واتس آب، وتشمل هذه الطرازات مثل HTC Desire و LG Optimus Black و Motorola Droid Razr و Samsung Galaxy S2 .

قد يستمر بعض المستخدمين في استخدام واتس آب على هواتفهم الذكية القديمة حيث قد تكون أنظمة التشغيل الخاصة بهم قد تلقت تصحيحًا مع تحديث، ومع ذلك بالنسبة للآخرين، فإن الخيار الوحيد هو التخلص من الهاتف القديم وشراء هاتف ذكى جديد تمامًا بشرط عدم إمكانية ترقية هاتفهم إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل.