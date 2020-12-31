اعتمدت إدارة نادي الاتفاق السعودي، رابطة مشجعي النادي بالجزائر، برئاسة محمد عادل حاجي وبقائمة أولية تضم 30 مشجعاً ضمن خطة النادي الدولية للانتشار في عددٍ من الدول العربية والأجنبية.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك أن الفريق الذي ينشط به الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، اختار المكلف بالإعلام سابقا على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم والحالي للاتحاد الإفريقي للعبة من أجل الإشراف على الرابطة.

ووفق المصدر ذاته فإن تشكيلها بالجزائر جاء للشعبية الكبيرة للفريق وتواجد عدد معتبر من المشجعين له ، خصوصا مع انضمام " الرايس " لنادي " فارس الدهناء".