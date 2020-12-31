تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عبر له فيها عن تهانيه للشعب الجزائري بالعام الجديد وبعودته إلى الجزائرسالما معافى من كورونا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي، عبر له من خلاله عن سعادته بعودته إلى الجزائر، حامدا الله على سلامته". وأضاف ذات البيان " وبالمناسبة، طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الجمهورية تبليغ تهانيه للشعب الجزائري بحلول السنة الجديدة. ومن جهته تقدم السيد الرئيس بشكره الجزيل للرئيس المصري، معربا له عن تقديره لمشاعره النبيلة، وطلب منه نقل تهانيه إلى الشعب المصري الشقيق بنفس المناسبة، متمنيا له كل الخير والإزدها".