علق مدرب اتحاد عنابة محمد بن شوية على صيغة البطولة الجديدة للقسم الثاني قائلا : "المباريات في الجهة الغربية ستكون على شكل داربيات، الشيء الايجابي أنها ستكون بدون جمهور، عكس الجهة الشرقية فمثلا اتحاد عنابة سيخوض 12 مواجهة على شاكلة لقاءات الكأس، صراحة التقسيم لم يكن عادلا." وأضاف في تصريحات للتلفزيون الجزائري :" كنا نتمنى أن يبقى نظام اللعب كما كان سابقا، 3 فرق تصعد ومثلها تسقط لكن لم يكن هناك خيار آخر خصوصا وأن رؤساء الفرق هم من اختاروا الصيغة الحالية."