وقّع اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس على قانون المالية لسنة 2021، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الوزير الأول عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج، الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.